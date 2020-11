Foo Fighters, guarda il video di ‘Shame Shame’

I Foo Fighters hanno pubblicato il videoclip del singolo Shame Shame, il primo estratto dal nuovo album Medicine at Midnight. La band ha anche annunciato uno speciale concerto in streaming al Roxy di Hollywood, organizzato per festeggiare l’uscita del disco. Diretto da Paola Kudacki e con protagonista l’attrice Sofia Boutella, il video di Shame Shame è tutto in bianco e nero ed è ispirato a un sogno ricorrente dell’infanzia di Dave Grohl, che qui scala una montagna con una chitarra distrutta, trova una bara in fiamme e ci si butta dentro.

Il concerto al Roxy, invece, si terrà il 14 novembre alle 2 del mattino (ora italiana). Il set si potrà rivedere per 48 ore, e i biglietti sono in vendita a questo link. Parte dei guadagni verrà donata allo Sweet Relief Musician Fund. In più, la band ha messo in vendita del merchandising dedicato e mostrerà al pubblico anche il dietro le quinte, con una speciale telecamera che «porterà i fan nel backstage, seduti sul posto migliore di tutta la sala».