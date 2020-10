Foo Fighters: guarda il concerto in streaming per Joe Biden

Ieri notte si è tenuto “I Will Vote”, evento in streaming organizzato per sostenere la candidatura del democratico Joe Biden alle presidenziali degli Stati Uniti. Hanno partecipato moltissimi artisti, tra cui i Foo Fighters, rappresentati da Dave Grohl, come potete vedere dal video poco sotto. Il set della band, che ha aperto con Times Like These, inizia dopo un’ora e 55 minuti.

«La musica ha il potere di cambiare il mondo, così come il voto», ha scritto la band su Twitter prima del concerto. Hanno partecipato anche Pink, Cher, Lin-Manuel Miranda, Dave Matthews, i Black Eyed Peas, John Legend e altri.

Music has the power to change the world. So does voting.

Join us and many other performers for a concert to support @JoeBiden, @KamalaHarris and Democrats down the ballot.

Sign up here: https://t.co/icIBoF580w#VoteEarlyDay pic.twitter.com/QJGorHqDfa

— Foo Fighters (@foofighters) October 24, 2020