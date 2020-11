Foo Fighters: ascolta il nuovo singolo ‘Shame Shame’

Da giorni circolavano indizi e finalmente, ieri sera, i Foo Fighters hanno fatto debuttare il loro progetto con un’apparizione al Saturday Night Live. La band ha infatti annunciato il nuovo disco, Medicine at Midnight, che uscirà il 5 febbraio 2021. Ma soprattutto Dave e soci hanno suonato live il nuovo singolo, Shame Shame. Potete ascoltarlo qui sotto:

Già che c’erano, i FF sono poi tornati sul palco per suonare Times Like These per celebrare i risultati delle elezioni.

Non resta quindi che aspettare febbraio per il nuovo album. Il suo predecessore, Concrete and Gold, è uscito nel 2017.