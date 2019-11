Foo Fighters, annunciato il concerto agli I-DAYS Milano 2020

Dopo System of A Down e Korn il 12 giugno e Billie Eilish il 17 luglio, gli organizzatori degli I-DAYS 2020 hanno sganciato la vera bomba. Domenica 14 giugno 2020, sul palco del MIND Milano Innovation District (area expo), suoneranno i Foo Fighters, una delle rock band più grandi al mondo, forse attualmente la più importante.

I biglietti per la data saranno disponibili per l’acquisto in anteprima a partire dalle ore 10.00 di lunedì 25 novembre 2019 per i possessori di carte Intesa Sanpaolo sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo (per 48 ore). La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di mercoledì 27 novembre su www.livenation.it, www.ticketmaster.it e www.ticketone.it.

Fin dal loro esordio nel 1995, i Foo Fighters – Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee – hanno consolidato il loro status come l’ultima grande rock band americana in grado di conquistare le arene e gli stadi di tutto il mondo. Durante la loro carriera hanno vinto 12 Grammy Awards e venduto milioni di dischi in tutto il globo.

Dopo aver completato il loro tour iniziato nel 2017 nei principali stadi, arene e festival del mondo, i Foo Fighters sono attualmente impegnati nelle registrazioni del loro nuovo disco, il decimo della loro carriera.