Flying Lotus, il nuovo album è ‘Flamagra’

A cinque anni di distanza dal precedente You’re Dead!, Flying Lotus ha annunciato titolo, scaletta e data d’uscita del suo sesto album in studio: Flamagra, in arrivo il prossimo 24 maggio per Warp Records. Anche questa volta il produttore di Los Angeles ha deciso di fare le cose in grande. Flamagra si propone come una sintesi tra hip-hop, funk, soul, jazz, poliritmi tribali e IDM, ed è ricchissimo di ospiti: Anderson .Paak, George Clinton, Little Dragon, Tierra Whack, Denzel Curry, Shabazz Palaces, Thundercat, Toro y Moi, Solange e altri.

«Lavoro a questo materiale da quasi cinque anni, ma è sempre stato in disordine», ha detto Flying Lotus. «Ho sempre avuto in mente un’idea, un tema centrale, un concept su una fiamma eterna in cima a una collina. Alcune persone lo ameranno, altre lo odieranno. Qualcuno andrà sulla collina per un appuntamento romantico, qualcun altro per bruciare lettere d’amore».

L’annuncio del disco è arrivato insieme al primo singolo, Fire is Coming, scritto con la collaborazione di David Lynch, che fa un’apparizione anche nel video. Lo potete vedere in cima all’articolo.

Flying Lotus – Flamagra

1. Heroes

2. Post Requisite

3. Heroes In A Half Shell

4. More feat. Anderson .Paak

5. Capillaries

6. Burning Down The House feat. George Clinton

7. Spontaneous feat. Little Dragon

8. Takashi

9. Pilgrim Side Eye

10. All Spies

11. Yellow Belly feat. Tierra Whack

12. Black Balloons Reprise feat. Denzel Curry

13. Fire Is Coming feat. David Lynch

14. Inside Your Home

15. Actually Virtual feat. Shabazz Palaces

16. Andromeda

17. Remind U

18. Say Something

19. Debbie Is Depressed

20. Find Your Own Way Home

21. The Climb feat. Thundercat

22. Pygmy

23. 9 Carrots feat. Toro y Moi

24. FF4

25. Land Of Honey feat. Solange

26. Thank U Malcolm

27. Hot Oct.