Flying Lotus e Anderson .Paak insieme: ascolta ‘More’

Flying Lotus ha chiamato Anderson .Paak per una nuova canzone, More, che sarà pubblicata sul prossimo album del DJ/produttore, Flamagra, in uscita il 24 maggio via Warp.

More è stato presentato in anteprima nel programma radiofonico Beats 1 di Zane Lowe su Apple Music. Durante l’intervista, Flying Lotus ha detto che lui e Paak hanno inciso la demo di More sei anni fa e da allora Paak gli avrebbe ripetutamente chiesto di finire la traccia ad ogni incontro.

More è il quarto singolo estratto da Flamagra, dopo Spontaneous e Takashi, oltre a Fire Is Coming, in collaborazione con David Lynch. L’album è il primo lavoro in studio dal 2014 di FlyLo e contiene i featuring di Solange, George Clinton, Tierra Whack, Denzel Curry, Thundercat, Shabazz Palaces e Toro y Moi.