Flume, Chromatics, Nu Guinea: Club To Club aggiunge i primi 20 nomi al programma

Ci sono James Blake, Flume, Chromatics, Nu Guinea e tanti altri nei primi 20 nomi annunciati da Club To Club per l’edizione del 2019.

E visto che la scorsa edizione, rinominata La Luce Al Buio in omaggio al Maestro Battiato, è filata liscia e si è rivelata pure un successo, per l’edizione di quest’anno si chiamerà molto comodamente La Luce Al Buio: Season 2.

Con la differenza che a curare le grafiche quest’anno sarà Weirdcore, l’eccentrico visual artist che ha appena accompagnato Aphex Twin nello scorso tour. Oltre allo già sbandierato James Blake, il festival torinese, in onda dal 30 ottobre al 3 novembre 2019, ha aggiunto alla lineup i Chromatics (sì, quelli di Twin Peaks), Flume, The Comet Is Coming, Let’s Eat Grandma, Napoli Segreta, Skee Mask (ormai di casa al Lingotto) e tanti altri che ancora non sono stati annunciati.