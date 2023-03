Flow Festival 2023: Blur, Devo, Fka Twigs e Moderat tra i primi nomi annunciati

Una delle cose migliori dell’inverno sono gli annunci delle line up dei festival estivi, un modo di evadere e iniziare ad immaginare le proprie vacanze, sognare una meta europea e cominciare a pregustarsi un po’ di live incredibili.

Uno dei nostri festival preferiti in Europa, come vi abbiamo raccontato nel 2019 e, ancora, nel 2022, è il Flow Festival di Helsinki che quest’anno si estenderà dall’11 al 13 agosto. Al di fuori delle rotte più battute che dirigono gli spettatori verso Spagna e Inghilterra, il Flow Festival è tutto un altro tipo di festival.

Posizionato nel centro di Helsinki, raggiungibile facilmente in metro, il Flow è un grande festival europeo, ma a dimensione d’uomo, in pieno stile scandinavo. La scorsa edizione ha fatto segnare il record di 90 mila presenze in tre giorni, diluiti tra 11 palchi (tutti differenti, come l’intimo Baloon 360°, l’iconico stage circolare della rassegna) e 40 ristoranti da cui – per scelta responsabile – è stata esclusa la carne e garantita almeno un’opzione vegana. La sostenibilità, infatti è un tema principale del festival, che si basa su – come detto – alimentazione sostenibile, elettricità green, 100% di materiali riutilizzati.

Ma parliamo della cosa più succulenta, la line up. Ancora non completamente annunciata (ci aspettiamo qualche sorpresa nelle prossime settimane), quest’anno porterà sui palchi del festival 150 artisti. Tra gli headliner annunciati finora spiccano i Blur, che si esibiranno nella giornata di domenica assieme a Caroline Polachek, Christine and the Queens, Moderat e Sudan Archives, e i Devo, che nella giornata di sabato condivideranno il cartellone con Lorde, Tove Lo e Pusha T. Per la giornata d’apertura, invece, particolare interesse per Fka Twigs, Wizkid, Suede, 070 Shake, Shygirl.

Segnatevi le date: dall’11 al 13 agosto a Helsinki. Il Flow Festival (tutte le info le trovate qui) potrebbe svoltare la vostra estate.