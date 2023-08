Florence Welch: «Un’operazione d’urgenza mi ha salvato la vita»

«Mi spiace essere stata costretta a cancellare l’ultimo paio di concerti. I piedi stanno bene, ma sono stata operata d’urgenza per motivi che non mi sento sufficientemente forte da spiegare, ma mi ha salvato la vita».

Con questo messaggio su Instagram Florence Welch di Florence + The Machine ha spiegato di essersi sottoposta a un’operazione salvavita. Non dovrebbe quindi c’entrare il piede che ha rotto a novembre 2022 e che l’ha costretta a rimandare una parte del tour.

«Tornerò per chiudere il tour di Dance Fever a Lisbona e Malaga (magari non saltando troppo, lo potete fare voi al posto mio). Basti dire che spero che le canzoni siano meno accurate nel predire la realtà», continua Florence riferendosi a uno dei temi di Dance Fever, ovvero il ballo talmente intenso e prolungato che può portare alla morte.

«La creatività è un modo per affrontare le cose, la mitologia è un modo per dare loro un senso. E la fiaba dark di Dance Fever, con le sue strane profezie, mi darà la forza e la catarsi di cui ho bisogno in questo momento».