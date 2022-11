Florence Welch si è rotta un piede durante un concerto

I Florence + The Machine hanno dovuto rinviare il loro tour in Inghilterra dopo che Florence Welch si è rotta un piede ballando sul palco. L’infortunio è avvenuto nella data di venerdì della band, alla O2 Arena di Londra.

Florence, che come sempre si stava esibendo scalza, si è fatta male durante la performance tanto da lasciare delle tracce di sangue sul palco. Sui social sono apparsi dei video ripresi dal pubblico in cui si possono vedere dei membri della crew intenti a provare ad asciugare queste macchie.

When @florencemachine gives so much she leaves her blood on the stage @o2 pic.twitter.com/MBPaBxA7bK — Arrondor (@Arrondor) November 18, 2022

La cantante però ha scoperto l’entità dell’infortunio solo dopo il concerto, quando è andata in ospedale a fare dei raggi X, trovandosi così costretta a spostare le rimanenti date del tour al 2023. Welch ha spiegato tutto in un post sui propri social:

«Dopo aver fatto i raggi X ho scoperto che ieri sera ho ballato con un piede rotto. Non è mia natura rinviare una data, figuriamo un tour in UK, ma sento dolore e, da ballerina, ballare su un infortunio non è mai una buona idea. Mi è stato detto di non esibirmi per evitare ulteriori danni».

I’m so sorry to say that after an x ray it seems I was dancing on a broken foot last night. 🩰 pic.twitter.com/0dh9fJJMIE — florence welch (@florencemachine) November 19, 2022

Welch ha poi continuato: «Sono davvero triste, il Dance Fever Tour è il mio preferito di sempre. L’unione con voi, i vostri bellissimi volti splendenti. Vi amo e mi scuso se qualcuno ora è deluso. Ho il cuore che mi fa male, e non vedo l’ora di poter tornare tra le vostre braccia».