Florence Welch scriverà un musical basato sul ‘Grande Gasby’

Florence Welch scriverà musica e testi per un musical basato sul romanzo di Francis Scott Fitzgerald Il Grande Gatsby. La cantante di Florence and the Machine sarà affiancata da Thomas Bartlett, che incide anche col nome di Doveman e che in passato fra le tante cose ha ricevuto nomination agli Oscar e ai Grammy per Mystery of Love di Sufjan Stevens, dalla colonna sonora del film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome.

«Quel libro mi ha perseguitata per buona parte della vita», ha detto Welch. «Contiene alcune delle mie battute preferite nella storia della letteratura. Sento una connessione profonda col romanticismo infranto di Fitzgerald. E i musical sono stati il mio primo amore. È un onore che mi sia stata offerta la possibilità di ricreare il libro attraverso le canzoni».

I produttori Amanda Ghost e Robert Fox spiegano che «la passione di Florence per Gatsby e il suo eccezionale storytelling daranno vita in modo inedito a una storia d’amore iconica».

Il libretto del musical sarà curato dalla drammaturga Martyna Majok, che ha vinto un Pulitzer per Cost of Living del 2018. Rebecca Frecknall dirigerà lo spettacolo. La registrazione originale del cast sarà pubblicata dalla Warner.

È probabile che il musical sul Grande Gatsby non sia che uno dei tanti adattamenti che arriveranno in futuro. Dal 1° gennaio 2021, il romanzo di Fitzgerald e con esso altri libri, film, canzoni e opere protette da copyright pubblicate nel 1925 sono ufficialmente di dominio pubblico. Non a caso, a inizio anno molte case editrici hanno pubblicato un’edizione del Grande Gatsby, anche in versione illustrata e graphic novel, senza contare variazioni come il Gay Gatsby e il racconto di zombie The Great Gatsby Undead.