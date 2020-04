Florence Welch canta ‘Light of Love’ in isolamento, il video 

Florence Welch ha condiviso sul suo profilo Instagram una versione “da isolamento” di Light of Love, l’ultimo singolo di Florence + the Machine uscito lo scorso 17 aprile. Il brano è stato pubblicato per raccogliere fondi per il sistema sanitario britannico, e la cantante ha voluto ringraziare i fan per le donazioni ricevute con una versione acustica del pezzo.

«Grazie per le vostre belle parole sulla canzone, e per il vostro supporto alle terapie intensive», ha detto la cantante. «Ho registrato una piccola versione casalinga del brano per voi». Light of Love è stata scritta per l’album del 2018 High as Hope, ma non era stata ancora pubblicata.