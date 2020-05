Florence + The Machine suonerà per il Digital Met Gala

Salta il Met Gala ma non del tutto: al posto di uno degli eventi di beneficenza più chiacchierati del mondo – soprattutto per i look delle celebrities che vi partecipano – ci sarà un concerto, ovviamente in streaming. L’evento si chiamerà ‘A Moment with the Met’ e sarà visibile il 4 maggio sul canale YouTube di Vogue, ore 6 pm e.t. (mezzanotte per noi).

Sul palco la cantautrice Florence + the Machine. Il concerto servirà per raccogliere fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Oltre al concerto ci saranno video contributi di star come Cardi B, Naomi Campbell, Liv Tyler, Stella McCartney e Liza Koshy.

Nelle scorse settimane Florence ha pubblicato un nuovo brano per tutti i suoi fan. «Mi mancate tanto», ha scritto sui social. Clicca qui per ascoltare Light Of Love.