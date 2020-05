Florence + the Machine, guarda l’esibizione al Virtual Met Gala

Come il concertone del Primo Maggio, anche il Met Gala ha dovuto adeguarsi alla pandemia globale, trasformandosi in un evento totalmente digitale e trasmesso in diretta streaming. Intitolato A Moment with the Met, è andato in onda su YouTube ieri e ha raccolto fondi per A Common Thread, il fondo di aiuti per chi combatte il coronavirus creato da Vogue e Tom Ford.

Tra gli ospiti c’era anche Florence Welch, che ha suonato, ovviamente in diretta dalla sua casa a Londra, il singolo You’ve Got the Love. Oltre all’esibizione di Florence, la diretta streaming del Met ha ospitato contributi video di Cardi B, Naomi Campbell, Liv Tyler, Stella McCartney e Liza Koshy.