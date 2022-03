Florence + The Machine, ascolta il nuovo singolo ‘Heaven Is Here’

Florence + The Machine ha pubblicato un nuovo singolo, Heaven Is Here. È un brano potente, tutto basato su percussioni e voci armonizzate, il primo che Florence Welch ha scritto durante in lockdown, quando non poteva andare in studio.

«Volevo creare qualcosa di gigantesco», ha detto. «E questo baccano di gioia, furia e dolore è la prima cosa che è venuta fuori. E visto che anche le sale per la danza erano chiuse, il mio sogno era inventare anche una coreografia. È una delle mie prime composizioni scritte specificamente per la danza contemporanea».

La coreografia, curata insieme a Ryan Heffington, è al centro del video diretto da Autumnn de Wilde. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Welch racconta che due delle ballerine in scena «si stanno rifugiando» dall’invasione russa dell’Ucraina. «Vorrei dire alle mie splendide e coraggiose sorelle, Maryne e Anastasiia, che vi voglio bene. Vorrei potervi abbracciare».

Heaven Is Here esce a poche settimane di distanza da King, un pezzo scritto come un’analisi sull’essere donna e performer. Potete ascoltarlo qui.