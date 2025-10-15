Florence + The Machine a Milano a luglio 2026

Gli I-Days hanno annunciato un nuovo headliner dell’edizione 2026: si tratta di Florence + The Machine. La band di Florence Welch tornerà al festival milanese dopo il concerto del 2023 (ne abbiamo scritto qui) esibendosi venerdì 3 luglio 2026 all’Ippodromo Snai San Siro.

Il 31 ottobre Florence + The Machine pubblicheranno il nuovo album Everybody Scream che nasce anche da un’esperienza drammatica vissuta dalla cantante, un aborto spontaneo durante il tour di Dance Fever. «Più ero vicina a dare la vita, più mi avvicinavo alla morte», ha detto al Guardian. «Mi sono sentita come se fossi entrata da una porta e ci fossero solo donne che urlavano». Una sensazione che l’ha spinta a intitolare proprio con Everybody Scream.

Dopo quell’intervento che le ha salvato la vita, si legge in un comunicato stampa, «il recupero di Florence l’ha portata sulla strada del misticismo spirituale, della stregoneria e dell’horror folk, mentre sentiva i limiti del suo corpo ed esplorava il significato di “guarigione”. L’album affronta temi quali la femminilità, la coppia, l’invecchiamento e la morte, mettendo a nudo il lato oscuro della quotidianità».

Per ora si sono ascoltati due pezzi, la title track e One of the Greats. Alla scrittura hanno collaborato, tra gli altri, Mark Bowen degli Idles, Aaron Dessner dei National e Mitski. Florence ha definito il disco uno dei suoi lavori più personali.

La vendita generale per il concerto del 3 luglio 2026 si aprirà lunedì 20 ottobre alle 11. Tre giorni dopo sono attesi agli I-Days i System of a Down, i Queens of the Stone Age e gli Acid Bath.