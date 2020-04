Florence and the Machine pubblica un nuovo brano per i fan: «Mi mancate tanto»

È uscito a sorpresa, a mezzanotte, un nuovo brano della cantautrice britannica Florence and the Machine. Non un singolo, nemmeno l’anticipo di un nuovo lavoro discografico. Semplicemente un «pegno d’amore» per tutti i fan. La canzone si chiama Light of Love ed è un brano registrato durante le session dell’ultimo disco, High As Hope. «Vi amo e mi mancate tanto. Sono con voi con lo spirito dalla mia quarantena a South London». Tutti i profitti delle vendite e degli stream del brano andranno alla Intensive Care Society, che supporta dottori, infermieri e tutte le professioni sanitarie che sono in prima linea per combattere la pandemia da coronavirus.

Qui per ascoltare Light of Love: