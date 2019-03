Floating Points, Laurel Halo e Mana gratis sulle alpi di Bardonecchia

Floating Points, Laurel Halo, Bill Kouligas, Mana e tanti altri: tutto gratis, di giorno e sulle bianche nevi di Bardonecchia, in Piemonte. Dove sta la fregatura? È qui il bello, perché la fregatura non c’è.

#C2CALPS è la nuova creatura che Club To Club lancia domenica 31 marzo sulle alpi innevate di Bardonecchia, stazione sciistica e gioiellino nascosto del turismo montano a un’ora di macchina da Torino.

Il format, in collaborazione con Eat Your Own Ears e Regione Piemonte, consiste in live e DJ set dell’avanguardia elettronica mondiale, ma di pomeriggio e alla luce del bel sole primaverile. Floating Points, Bill Kouligas, Charlotte Adigéry, Deena Abdelwahed, Laurel Halo, Mana e Pearson Sound su due differenti stage, Campo Smith (1273 mt.) e Pian del Sole Relais (1551 mt.), collegati tra loro da una seggiovia sonorizzata per l’occasione dal collettivo multidisciplinare torinese Gang Of Ducks.

Per maggiori info, anche se in realtà c’è poco altro da dire (bisogna soltanto andare), andate sul sito di Club To Club.