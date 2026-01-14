Flea dei Red Hot Chili Peppers ha pubblicato un pezzo con Thom Yorke, ‘Traffic Lights’

Dopo A Plea, Flea ha pubblicato il secondo estratto dal suo nuovo album. Si intitola Traffic Lights, è interpretata da (e scritta con) Thom Yorke dei Radiohead. È suonata dalla coppia con un band di super musicisti di estrazione soprattutto jazz che comprende Jeff Parker (chitarra), Nathaniel Walcott (Fender Rhodes), Deantoni Parks (batteria), Mauro Refosco (percussioni) e Josh Johnson (sax alto e co-autore con Flea e Yorke).

«Il primo giorno io e Deantoni abbiamo suonato quella che poi è diventato Traffic Lights», dice Flea. «Mi ha ricordato gli Atoms for Peace e così l’ho mandata a Thom. Aveva un ritmo e una sensibilità che, conoscendolo, pensavo avrebbe apprezzato. E avevo ragione. Ha una melodia stupenda e un testo che parla di vivere in “sottosopra” e di come cercare di dare un senso alle cose quando ci ritroviamo di fronte a un sacco di roba falsa e vera».

Il musicista dei Red Hot Chili Peppers, che nel pezzo suona basso elettrico e tromba, ha anche annunciato titolo e data di pubblicazione dell’album: Honora uscirà il 27 marzo e prende il titolo da una famigliare di Flea. Nel disco ci sarà anche una canzone interpretata da Nick Cave. Seguirà a maggio un tour che almeno per ora prevede quattro date in Europa, ma non in Italia (Berlino, Amsterdam, Londra, Parigi).

L’idea del disco è nata nel 1991, mentre il bassista stava recitando nel film di Gus Van Sant My Own Private Idaho. In un comunicato, Flea dice che temeva che la sua superband lo considerasse «un figlio di puttana che non suona, un ciarlatano, un rockettaro da quattro soldi o un fan» e invece lo hanno spiazzato e commosso con il loro spirito generoso e solidale. «Suonare con loro mi faceva sentire come se fossi sotto l’effetto di droghe».

La tracklist e la copertina di Honora:

Golden Wingship

A Plea

Traffic Lights

Frailed

Morning Cry

Maggot Brain

Wichita Lineman

Thinkin Bout You

Willow Weep for Me

Free As I Want to Be