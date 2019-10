FKA Twigs torna alla natura nel video di ’Home with You’

C’è un pezzo di vita di FKA Twigs nel video di Home with You, il nuovo estratto dal secondo album Magdalene. Nel video, si racconta il ritorno della cantante nella campagna inglese. “Ho scritto Home with You col cuore”, ha detto Twigs a Zane Lowe di Beats 1, il programma di Apple Music. “Parla del mio ritorno a casa nel Gloucestershire. Quando ho qualche dubbio, seguo l’istinto e torno in mezzo alla natura, nella zona di Cotswolds, dalla mia famiglia”.

Twigs descrive la registrazione della canzone come “un flusso di coscienza”. L’incisione è avvenuta in una sola take. “In studio magari butto giù sei, sette idee e alla fine della giornata non mi rendo neanche conto di quel che ho fatto. Avevo registrato l’MP3 di Home with You sul telefono, l’ho riascoltato il giorno dopo e mi sono detta: wow, ma allora l’abbiamo fatto sul serio”.

L’album Magdalene uscirà l’8 novembre (il disco è stato inizialmente annunciato per il 25 ottobre). Prende nome da Maria Maddalena, che è citata anche nel testo di Home with You, ma non ha nulla a che fare con il personaggio del Nuovo Testamento. “Mi interessava l’archetipo, la veridicità della storia, com’è stata manipolata e la relazione con il matriarcato”.

FKA Twigs sarà in concerto il 29 novembre al Fabrique di Milano, unica data italiana.