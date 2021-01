Fka twigs, guarda il video di ‘Don’t Judge Me’ con Headie One e Fred Again

Fka twigs ha pubblicato la sua prima canzone dai tempi di Magdalene. Si intitola Don’t Judge Me ed è realizzata con il rapper londinese Headie One e il produttore Fred Again. Si tratta di una versione espansa di Judge Me (Interlude), traccia di Headie One e Fred Again con la stessa twigs contenuta nel mixtape del 2020 Gang.

Il regista del video, dove appare l’installazione di Kara Walker Fons Americanus, è Emmanuel Adjei, che ha anche co-diretto il film di Beyoncé Black Is King.

Spiegando il video, Adjei parla di oppressore invisibile. «Non è facile capire se una persona ti discrimina per via del colore della pelle, del sesso, della religione, del genere. Gli oppressori si nascondono nelle persone che ci circondano e il più delle volte rimangono invisibili fino a quando il loro abuso non viene svelato. È uno dei motivi per cui la discriminazione è stata così difficile da eradicare, per intere generazioni. Contro chi può lottare la vittima se non può identificare il carnefice?».

E ancora: «In questo documento audiovisivo FKA twigs e Headie One combattono contro le forze invisibili del pregiudizio e dell’oppressione sullo sfondo dell’enorme fontana d’ispirazione vittoriana Fons Americanus che raffigura la storia dolorosa della schiavitù e della colonizzazione. L’opera non è solo lo scenario del video, ne rappresenta anche lo spirito e crea un ulteriore livello di profondità e significato per una storia invisibile, ma condivisa».

Non è chiaro se la canzone farà parte del nuovo album che FKA twigs dice di avere completato. Di recente, si è parlato della cantante per via della denuncia per melestie contro l’ex fidanzato Shia LeBeouf. Ieri, la cantante ha parlato del razzismo dei fan di Robert Pattinson che non accettavano che il loro idolo avesse una relazione con una ragazza di colore.