FKA Twigs, guarda il cortometraggio ‘We Are the Womxn’

FKA Twigs ha pubblicato un nuovo cortometraggio. Si intitola We Are the Womxn ed è stato girato lo scorso anno all’AfroPunk di Atlanta e in un club storico della comunità nera della città, il Blue Flame.

Diretto da Ivar Wigan, il film ha un’estetica vintage, come un vecchio video di famiglia, e un’atmosfera intima. Si apre con una sequenza girata all’AfroPunk in cui Twigs è accompagnata dalla leader spirituale Queen Afua, che ha coinvolto tutto il pubblico in una danza della luna per celebrare la sacralità delle donne. «Questi movimenti sono basati su quelli dei primi guaritori, all’alba della civiltà», dice Queen Afuo nella clip. «Ma potete fare qualsiasi movimento, sono tutti perfetti perché sono il vostro linguaggio».

Il video contiene anche parte del vero e proprio concerto di Twigs all’AfroPunk, mescolato con alcune immagini girate al Blue Flame, dove la musicista ha continuato la performance per un pubblico di sole donne, che ballavano solo ed esclusivamente per se stesse.