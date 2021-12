FKA twigs e The Weeknd hanno pubblicato un singolo insieme, Tears in the Club. L’ultima volta che abbiamo ascoltato Twigs era nella colonna sonora di The King’s Man, in cui appare il suo brano Measure of a Man, in collaborazione con Central Cee.

Tears in the Club è un brano costruito su un beat dance e sintetizzatori atmosferici, con un testo – scritto a quattro mani dai due musicisti – che parla di rabbia e cuori spezzati. In cima all’articolo potete vedere anche il videoclip dall’ambientazione sci-fi, diretto da Amber Grace Johnson.

Lo scorso anno, durante Programs at Home, FKA twigs ha detto di aver completato il suo nuovo album durante il lockdown. Magdalene, il suo ultimo LP, è uscito nel 2019. The Weeknd, invece, hai pubblicato il video di Die for You a novembre, poi ha collaborato con Post Malone (in One Right Now) e Rosalía (in La Fama). Al momento sta lavorando sulla sua serie HBO, The Idol.