Firenze Rocks 2027, in cartellone Foo Fighters e Queens of the Stone Age

La speranza è vederli suonare assieme ancora una volta, almeno per un pezzo o due. Dave Grohl e Josh Homme si esibiranno con le loro band, i Foo Fighters e i Queens of the Stone Age of course, nella stessa giornata di Firenze Rocks. L’appuntamento è per il 25 giugno 2027. Quel giorno ci saranno anche i Fat Dog e altri artisti che saranno annunciati in seguito.

Due giorni dopo i Queens suoneranno al Parco San Valentino di Pordenone. Quella a Firenze è invece almeno per ora l’unica data italiana annunciata del Take Cover Tour 2027 dei Foos.

Sono stati annunciati oggi anche alcuni artisti delle altre due giornate del festival che si terrà alla Visarno Arena. Il 26 giugno ci saranno gli Evanescence e altri, il 27 Placebo, i Faith No More di nuovo in pista dopo una pausa e altri ancora da annunciare.

La vendita generale dei biglietti per le singole giornate e per gli abbonamenti ai tre giorni inizierà alle ore 10 di venerdì 20 novembre sul sito di Firenze Rocks, con una prevendita Mastercard da dopodomani.