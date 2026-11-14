Fiorello anticipa due nomi di Sanremo 2027, Nada e i The Kolors

Durante la puntata della sua trasmissione La Pennicanza, andata in onda ieri su Rai Radio2, Fiorello ha spoilerato i primi due nomi del cast del prossimo Festival di Sanremo. «Ho due spoiler sul cast di Sanremo, ci sono dei nomi sicuri, già presi. Scelte che io condivido», ha raccontato. Il primo sarebbe Nada, che il conduttore ha definito «un’idea». Sul secondo nome è stato più netto: «Un gruppo che piace tanto ai giovani, io li adoro, ho fatto anche un video con loro, sicuri 100% i The Kolors!».

Come riportato dall’ANSA, Fiorello ha raccontato di conoscere anche la scaletta della prima serata e ne ha approfittato per una battuta: «De Martino guarda che hai dei buchi lì!».

Non è la prima volta che anticipa qualcosa sul Festival. A inizio novembre aveva parlato della Gialappa’s al posto del DopoFestival, e pochi giorni dopo De Martino l’ha annunciato al Tg1 presentando il ControFestival. In quell’occasione Fiorello aveva fatto anche il nome di Paola Iezzi, che però nell’annuncio ufficiale non c’era.

Nada a Sanremo ha debuttato nel 1969, a quindici anni, con Ma che freddo fa. Due anni dopo l’ha vinto con Il cuore è uno zingaro, in coppia con Nicola Di Bari. Nel 2019 è tornata all’Ariston come ospite di Motta nella serata dei duetti, e con Dov’è l’Italia hanno vinto il premio per il miglior duetto. I The Kolors invece sono stati in gara nel 2018, nel 2024 e nel 2025.

Per ora né la Rai né gli artisti hanno confermato. I nomi ufficiali arriveranno l’11 dicembre, quando Stefano De Martino li annuncerà durante Sarà Sanremo, in prima serata su Rai 1, condotto insieme a Mariasole Pollio. Nella stessa serata i sei finalisti di Sanremo Giovani e Area Sanremo si sfideranno per l’unico posto disponibile nella categoria Campioni. Sanremo 2027 andrà in onda dal 16 al 20 febbraio, con 24 artisti in gara.