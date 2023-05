Fiorello: «Amadeus mi ha detto che non sa se condurrà Sanremo»

La “bombetta”, come l’ha definita il presentatore, è stata lanciata questa mattina durante la puntata di ‘Viva Rai2!’: «L’ho sentito ieri. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così». Verità o finzione? Staremo a vedere

26 Maggio 2023 11:58