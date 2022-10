Fiona Apple ha pubblicato una canzone per la colonna sonora de ‘Gli anelli del potere’

Fiona Apple ha pubblicato una nuova canzone che sarà inclusa nel finale di stagione della serie Amazon Gli anelli del potere. Il brano si chiama Where the Shadows Lie ed è tratto da una poesia di J.R.R. Tolkien apparsa nei libri originali. La canzone è disponibile solo su Amazon Music, qui:





Il brano è stato composto insieme al musicista Bear McCreary, che ha dichiarato: «Fiona. senza dubbio una delle voci musicali più importanti della sua generazione. Ha apportato una nuova profondità alla mia melodia e al testo di Tolkien. Sono stato ispirato dalla sua musicalità per due decenni e non potrei immaginare un’artista più adatta a dare vita al mistero, alla maestosità e alla potenza di questa canzone. Abbiamo tenuto nascosta Where the Shadows Lie fino ad ora, in modo che il suo significato non venisse rovinato nei primi episodi».



Da quando ha pubblicato il suo album Fetch the Bolt Cutters nell’aprile 2020, Fionq Apple ha realizzato una cover del classico country (Remember Me) I’m the One Who Loves You per la Watkins Family Hour, ha coverizzato Love More di Sharon Van Etten, ha contribuito con una canzone alla serie Central Park di Apple TV ed è stata ospite nell’album Rough and Rowdy Ways di Bob Dylan.