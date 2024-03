Fiona Apple è tornata, con un featuring nel nuovo disco di Iron & Wine

Erano sette anni che Sam Beam non faceva un album solista come Iron & Wine (nel mezzo vari EP, registrazioni di sessioni live, e quel piccolo gioiello di Years to Burn insieme ai Calexico). Ora, il cantautore è pronto a portarci ancora una volta nel suo mondo sospeso tra il sogno e la terra, e per darcene un assaggio ha deciso di anticipare l’uscita del suo nuovo disco, Light Verse (prevista per il 26 aprile), con un singolo insieme a, sì, Fiona Apple.

Due ritorni attesi dunque: l’ultimo album di Apple risale al 2020, Fetch the Bolt Clutters, che l’aveva confermata come una delle voci più fuori dal coro e, lo diciamo, geniali del cantautorato americano contemporaneo. Commentando il lavoro svolto insieme per All In Good Time, questo il titolo del singolo, Sam Beam ha detto che «La voce di Apple è un miracolo, ti restituisce la sensazione di un sacrificio e di un’arma allo stesso tempo». Una piccola magia, sostenuta nel brano anche grazie a un’orchestra di 24 elementi, che sarà presente nell’intero Light Verse.

Un caso che questi due artisti collaborino con un brano che, tradotto in italiano, si chiamerebbe “tempo al tempo”? Con il senno di poi, forse no.