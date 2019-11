Finneas: “Il secondo album di Billie Eilish sarà sperimentale”

Finneas, fratello e collaboratore di Billie Eilish, ha parlato del secondo album della popstar in un’intervista rilasciata a Billboard durante gli ultimi American Music Awards. Il musicista ha risposto ad alcune domande sul seguito di When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, che ancora non ha titolo o data d’uscita: “Per ora, direi che… ci sono tante storie che non siamo ancora riusciti a raccontare”, ha detto.

.@finneas shares how him and Billie celebrated their #GRAMMYs nominations on the #AMAs red carpet pic.twitter.com/KSPFNcfbbl — billie eilish updates (@eilishupdates) November 25, 2019

“È quello che vogliamo fare con il secondo album, e vogliamo anche essere un po’ più sperimentali. Se non cambi un po’ la tua formula non ti evolverai mai, credo. Quello che stiamo cercando di fare è abbracciare tutte le cose di cui andiamo fieri della nostra musica, e allo stesso tempo provare nuove idee”.