Fine di un’epoca: Snoop Dogg ha smesso di fumare

Tutto ha una fine, anche le abitudini di Snoop Dogg. Con un post su Insta infatti, il rapper ha annunciato che smetterà ufficialmente di fumare. Non sappiamo se si riferisca solo all’erba o al fumo in generale. Una decisione congiunta con i propri cari per liberarsi dal vizio.

Il fumatore di erba più famoso di sempre ha scritto: «Dopo molte considerazioni e conversazioni con la mia famiglia, ho deciso di smettere di fumare. Per favore, rispettate la mia privacy in questo momento».

L’annuncio è stato un mezzo shock per i fan di Snoop, fumatore incallito e icona degli appassionati di marijuana. Già negli scorsi mesi aveva dichiarato al Daily Mail che stava adottando misure per ridurre drasticamente l’assunzione di THC.

«Essere nonno mi ha cambiato in molti modi», disse Snoop all’epoca. «La cosa principale è preoccuparmi di come vivo, di come mi muovo, del tipo di persone con cui sto, perché voglio vedere i miei nipoti invecchiare. L’unico modo in cui posso farlo è prendere misure precauzionali… semplicemente non voglio più fare una cosa del genere al mio corpo. Voglio sopravvivere».

Tuttavia, molti fan non credono al suo post: «Non è il primo aprile», scrivono nei commenti. Ma anche «ti hanno hackerato l’account». Comunque sia, giornata storica.