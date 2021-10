Finalmente Adele ha pubblicato un nuovo singolo, ‘Easy on Me’

Adele ha ufficialmente aperto l’era di 30 con il primo brano inedito dal 2015, Easy on Me. Il brano è esattamente quello che ci si aspettava dalla cantante, una ballata a base di pianoforte con una performance vocale potente e intensa. È prodotto e scritto insieme a Greg Kurstin.

Il brano esce insieme a un video – a metà in bianco e nero, a metà a colori – girato da Xavier Dolan nella stessa casa di quello di Hello. All’inizio vediamo Adele che abbandona la casa e si prepara a partire in auto, dove ascolta il pezzo su una cassetta.

Il nuovo album 30 uscirà il 19 novembre. Adele ha detto che il disco è come una lettera al figlio di nove anni, un modo per spiegargli il divorzio da Simon Konecki (ne abbiamo parlato qui).

Nel finale di Easy on Me, la cantante racconta quant’è stato difficile quel periodo e di come si sia sforzata di mettere la famiglia al primo posto: “I had good intentions / And the highest hopes / But I know right now / It probably don’t even show”.