Fifa 21: arriva Dua Lipa!

Dua Lipa diventerà presto un giocatore sbloccabile di FIFA 21, il videogioco di calcio più popolare del mondo. Lo hanno scoperto i dataminer che hanno esplorato il prossimo aggiornamento del gioco: la popstar sarà utilizzabile in “Volta Football”, la modalità “ street” del simulatore Electronic Arts.

Insieme a lei ci saranno altre celebrities: Lewis Hamilton, Dai Beckham, Daniel Ricciardo, DJ Snake e Fred. Come prevedibile la notizia ha già fatto il giro dei social, con molti giocatori che ironizzano sulla bellezza del modello grafico, decisamente più vicino alla realtà di quello di molti calciatori professionisti.

EA have added Dua Lipa to FIFA 21 and given her a face scan while Mason Greenwood still looks like this…

😂😂😂 pic.twitter.com/mLmxJS6XjB

— Callum🔴 (@CaIIumUTD) November 12, 2020