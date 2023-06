FestiValle, il perfetto boutique festival siciliano a conduzione familiare

Immaginate un festival estivo in mezzo a dei templi greci in Sicilia con una line up ambiziosa di matrice jazz con artisti italiani e internazionali. Immaginate un’opera teatrale che si svolge all’alba tra le colonne doriche di un’antica civiltà mentre il sole sorge sul Mediterraneo. Ecco, questo – e non solo – è lo scenario di FestiValle che dal 3 al 6 agosto animerà l’estate di Agrigento.

All’interno dello splendido parco archeologico della Valle dei Templi nell’edizione di quest’anno si esibiranno Jeff Mills, Seun Kuti & Egypt 80, Mulatu Astatke, Lady Blackbird, C’mon Tigre, Fred Wesley & the new JB’s, Shai Maestro e molti altri, portando sull’Isola sonorità di stampo afrobeat, jazz, hip hop. A colpir sono sicuramente le location: il Tempio della Concordia, il Tempio di Giunone, il Tempio dei dioscuri, il giardino della Kolymbethra e una serie di afterparty in spiaggia tra musica dal vivo e dj set. Senza dimenticare l’opera teatrale – Al passo coi templi – autoprodotta in loco da Savatteri Produzioni e che verrà portata in scena all’alba di domenica tra la Via Sacra e il Tempio della Concordia con oltre 40 attori partecipanti.

Quattro giorni che danno l’occasione – tra concerti all’alba e al tramonto, serate di musica e afterparty – di scoprire un pezzo di storia e di conoscere le bellezze della Sicilia anche grazie alla forte connessione di FestiValle con il territorio con l’offerta di un format esperienziale arricchito di percorsi e spunti turistici supportati da realtà locali: dallo scambio tra viaggiatori e abitanti autoctoni alle scoperte del territorio agrigentino e dell’entroterra circostante, le possibilità di vivere il luogo oltre il festival sono molteplici.

FestiValle è un boutique festival a conduzione familiare in cui una piccola comunità di artisti e amanti della cultura agrigentini sono riusciti a promuovere il ricco territorio (anche patrimonio Unesco) posizionando la città nella geografia dei piccoli ma deliziosi festival europei.