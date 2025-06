FestiValle 2025, il suono del Mediterraneo arriva nella Valle dei Templi

Concepire la musica in una dimensione tutta nuova, in cui la cultura diventa spazio di incontro. In questo spazio, gli artisti e il pubblico non sono identità separate, bensì protagonisti dello stesso palco. Immaginate un festival che unisce cantautorato, elettronica e suoni dal Mediterraneo. Sound familiari e altri ancora da decifrare. Date un luogo, poi, alla vostra immaginazione. La Sicilia, Agrigento, la Valle dei Templi. Adesso smettete di immaginare, perché tutto questo è già realtà, e si chiama FestiValle.

La nona edizione di FestiValle prende vita dal 7 al 10 agosto, nel cuore pulsante e ricco di storia della Valle dei Templi di Agrigento. Come ogni anno, FestiValle si fa spazio creativo, in cui la protagonista indiscussa è la musica e le sue mille sfumature. Difficile annoiarsi, poi, con un paesaggio del genere. Un festival che negli anni ha attirato sempre più gente, da ogni luogo della Sicilia, e anche oltre. Lo dimostra la line up, ogni anno sempre più ricca.

Quattro giorni di musica e arti digitali, nella Capitale della Cultura Italiana, unendo leggende e nuove stelle internazionali, da Vinicio Capossela agli Acid Arab. FestiValle va oltre la musica, trasformandosi in un’immersione culturale, arricchita da location uniche, come la Cava di Tufo della Valle dei Templi.

Giusto per fare alcuni nomi: la line up della nona edizione prende il via con Vinicio Capossela che sarà il protagonista dell’apertura di questa edizione il 7 agosto, sul palco della Cava di Tufo. Capossela porterà sul palco un intreccio di influenze che abbraccia il folk e il jazz, la canzone d’autore e la musica popolare italiana, arricchito da tocchi di blues e suggestioni provenienti dal Mediterraneo e dai Balcani.

Spazio anche al mix di funk, soul, jazz e groove del gruppo americano The Fearless Flyers, che il 10 agosto si esibiranno nella loro prima (e unica) data in Italia, offrendo al pubblico un sound che grida groove potenti, composizioni serrate e virtuosismo strumentale. Sempre nella stessa sera, i Cinematic Orchestra arriveranno per la loro data esclusiva italiana.

Anche gli Acid Arab scelgono FestiValle come unica tappa italiana del loro tour: l’8 agosto il duo francese è pronto a offrire un’elettronica mediterranea senza confini. Lo faranno fondendo ritmi e melodie orientali con sonorità techno e acid e integrando elementi della musica mediorientale, come gasba, dabkeh e raï, reinterpretandoli attraverso strumenti tipici della techno, come beatbox e bassline.

Techno ed elettronica incanteranno la Valle dei Templi, il 9 agosto, con Carl Craig, produttore discografico e DJ statunitense, figura centrale della scena techno di Detroit e pioniere nell’innovazione della musica elettronica. Sul palco è pronto a portare un set che unisce jazz, soul e deep house in un’esperienza sonora unica e sperimentale.

Ma la line-up non si ferma mica qui. Largo alle sonorità R&B di Adi Oasis, al jazz di Corto Alto e la sua band e al cantautorato brasiliano di Rogê. Il gran finale è affidato alla crew berlinese Toy Tonics: in consolle ci saranno Kapote e Sam Ruffillo. Se poi avete voglia di godervi il tramonto, magari all’ombra del tempio dei Dioscuri, ci pensano i concerti di Cherise, una delle voci soul più promettenti del panorama inglese, e Alessio Bondì, cantautore e chitarrista siciliano in equilibrio tra suggestioni tradizionali ed elettronica contemporanea.

Certo, per chi avesse voglia di fare le ore piccole e restare ancora sveglio all’alba, ci pensa lo spettacolo Il risveglio degli Dei, opera teatrale curata dal regista e compositore Marco Savatteri, un percorso onirico tra mito, musica e teatro con oltre 40 performer. Giusto per non farsi mancare nulla.