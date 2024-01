Festival di Sanremo 2024, Russell Crowe è l’ospite della serata di giovedì

Altro nome annunciato per il Festival di Sanremo: il primo – e per ora unico – artista straniero a salire sul palco dell’Ariston sarà Russell Crowe. Ad annunciarlo è stato Amadeus ospite da Fiorello a Viva Rai2. L’attore sarà presente al Festival giovedì 8 febbraio.

Stando però a quanto spiegato da Amadeus, Crowe, che in questo momento è impegnato nelle registrazioni di un nuovo film in Australia, salirà sul palco come musicista con la sua band blues, gli Indoor Garden Party. «Verrà a suonare, sapete che è molto amato nel mondo per il blues», ha chiosato Amadeus prima della pronta risposta di Fiorello: «E viene tutto a spese sue».

Crowe – che era già stato ospite del Festival nel 2001 – ha così lasciato un videomessaggio: «Sono felicissimo dell’invito al festival, non vedo l’ora di raggiungervi e di venire in Italia perché ho scoperto di essere di origini italiane, di Ascoli Piceno, e prima ancora di Parma. Ora so per certo cosa mi connette all’Italia, è un legame di sangue».