Fermi tutti: stanno tornando i Sonic Youth nel 2026?

Ieri, il 26 settembre, Washing Machine dei Sonic Youth ha compiuto 30 anni. Uno dei dischi più amati non solo dal pubblico della band americana ma anche dal gruppo stesso.

Sull’Instagram ufficiale del gruppo è però apparso un post che ha gettato i fan nell’eccitazione più totale: un’illustrazione della macchina lavatrice che è anche quella che fa da cover al disco iconico, ma con sopra scritto “2026”.

L’immagine è stata persino ricondivisa da Kim Gordon, che della band era l’unica a non aver partecipato all’ultima mini reunion su un palco newyorchese a dicembre 2024. C’erano Ranaldo, Shelley, e il suo ex marito Moore, che è stata poi la causa dello scioglimento definitivo della band noise rock nel 2011.

Ma ora il vento sembra cambiato. «Questa è stata la mia esperienza di registrazione preferita coi Sonic Youth», ha scritto sul post di Instagram Gordon, autrice anche del libro best seller Girl in a band. «Siamo andati a Memphis, fatto un sacco di barbecue, siamo andati alla chiesa di Al Green nella domenica di Pasqua e suonato tantissime jam!».

Gordon e Moore lo hanno sempre escluso e meno di un mese fa il cantante e chitarrista diceva a Rolling che i Sonic Youth «non mi mancano, mi manca il futuro» e che le band che «si rimettono insieme mi sembra facciano una sorta di compito, spesso c’entra meno la band e più il brand». E se invece il 2026 fosse l’anno della reunion, con tanto di tour, per i 30 anni di Washing Machine? Teniamo le antenne dritte.