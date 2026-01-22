 Fermi tutti, è uscito il primo inedito degli Arctic Monkeys in quattro anni | Rolling Stone Italia
Si chiama 'Opening Night' e farà parte di una compilation benefica della War Child Records

Fermi tutti, è uscito il primo inedito degli Arctic Monkeys in quattro anni

Gli Arctic Monkeys

Foto: Phoebe Fox

Dopo l’annuncio degli scorsi giorni è uscito finalmente il nuovo brano degli Arctic Monkeys, il primo inedito dal 2022, anno dell’album The Car.

Opening Night, questo il nome della canzone, è parte di una compilation benefica della War Child Records, in cui, in scaletta, compaiono altri artisti come Damon Albarn, Fontaines D.C., Cameron Winter, Olivia Rodrigo, Pulp e molti altri. L’album, a quanto raccontato dal comunicato stampa, vedrà molti momenti nati in studio: «Johnny Marr alla chitarra e da Kae Tempest e Grian Chatten dei Fontaines D.C. alle voci affiancano Damon Albarn nella sessione per Flags; inoltre Olivia Rodrigo è stata messa in contatto con Graham Coxon, che ha poi suonato la chitarra nella sua cover di The Book of Love.

L’album è ispirato a Help, pubblicato dalla War Child nel 1995, e infatti titolerà Help(2) e uscirà il 6 marzo 2026.

Ascolta qui:

Arctic Monkeys – Opening Night (Visualiser) – HELP(2)

