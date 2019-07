Fermato pericoloso ultras nella Fontana della Barcaccia: era Valeria Marini

Nuova invasione ai danni della Fontana della Barcaccia di Roma, ma stavolta i tifosi ubriachi non c’entrano: a mettere i piedi nell’acqua del capolavoro di Piazza di Spagna è stata Valeria Marini. La showgirl ha scelto di infrangere la legge per registrare il videoclip del suo nuovo singolo, Me gusta (Baci stellari). Durante le riprese, Valeria è stata accerchiata da una numerosa folla composta di turisti, curiosi ma anche vigili urbani che l’hanno chiaramente multata: «Valeria Marini dovrà pagare “450 euro per il bagno – spiega il comandante del I gruppo centro della polizia locale, Maurizio Maggi – al quale si aggiunge la sanzione di 100 euro prevista dal nuovo regolamento di polizia urbana che prevede il Daspo urbano: per 48 ore non potrà circolare in quella zona».

Per tutti quelli che mettono in dubbio le capacità canore di Valeria, vi lasciamo con uno dei suoi migliori live: