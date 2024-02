Fermate Sanremo, è uscito il video di Kanye West diretto dai fratelli D’Innocenzo

Dopo il teaser dei fratelli D’Innocenzo in auto con Kanye, ecco finalmente svelata la collab: Fabio e Damiano hanno diretto il video di Talking/Once Again, starring lo stesso Ye e la figlia North West. “Talking/Once Again, directed by D’Innocenzo Brothers, cinematography by Matteo Cocco”, ha scritto il rapper su IG.

Semplice ma molto d’effetto, gioca su primi, primissimi piani e dettagli: a partire dal volto della figlia di Kanye e Kim Kardashian al parrucco. Poi vediamo sempre North sulle spalle del padre e mentre gli sussurra qualcosa all’orecchio. Ed è proprio lei a cantare all’inizio: “We gonna take over the year for another year/ It’s your bestie, Miss, Miss Westie/ Don’t tryna test me/ It’s gonna get messy”.

Da lì poi Ty Dolla $ign rappa sul rapporto con sua figlia, chiedendo se c’è un modo per lei di smettere di crescere e sperando che non commetta gli stessi errori che ha fatto lui a quell’età: “I don’t know how I’m gonna tell her, but her dad’s just afraid/Of her choices, know that I’ve been through it/ I just hope I haven’t been the wrong influence”, canta. “That’s why I gotta break the curses that were set for me/This is hard work working, this ain’t destiny/My motivation is just looking at my family tree”.

Il pezzo è tratto dall’atteso nuovo album Vultures, che dovrebbe uscire questa settimana. Il primo volume del progetto dovrebbe debuttare venerdì 9 febbraio, prima di due ulteriori parti, rispettivamente l’8 marzo e il 5 aprile.