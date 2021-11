Fedez viene ucciso nel video di ‘Morire Morire’

Uscirà il 26 novembre Disumano, il nuovo disco di Fedez. L’annuncio è stato fatto su Instagram, dove è stata pubblicata anche la copertina, un’opera di Francesco Vezzoli che potete vedere qui.

Pubblicata anche la tracklist del disco, che contiene feat. con Speranza, Tedua, Crookers, Myss Keta, Dargen D’Amico e molti altri. Eccola:

Morire morire

Stupido stupido

Bella storia

Sapore (con Tedua)

Bimbi per strada (Children)

Vittoria

Guarda cosa mi fai fare

Meglio del cinema

Vecchio (con Dargen D’amico)

Mille (con Achille Lauro e Orietta Berti)

Fuori dai guai (con Cara)

Notte brava

Le madri degli altri (con Tananai)

Problemi con tutti (Giuda)

Un giorno in pretura

La cassa spinge 2021 (con Crookers, MYss Keta, D’Argen D’Amico)

Fede e Speranza (con Speranza)

Chiamami per nome (con Francesco Michielin)

Leggeri leggeri

Mi sto sul cazz0

A mezzanotte è uscito inoltre il video di Morire Morire, in cui il rapper viene continuamente aggredito (da fan, politici, estremisti) prima di venire accoltellato da un prete e infine crivellato di colpi. Potete guardarlo qui sotto:





La regia del video è di Daniele Bagolin.