Fedez, Tananai, Mara Sattei: guarda il video de ‘La dolce vita’

Atmosfere anni ’60 (ma va?) per il nuovo singolo e relativo video di Fedez, Tananai e Mara Sattei, inedito trio che punta alla coppa tormentone con La dolce vita, brano che rievoca mare, sole e le feste in spiaggia a ballare il twist.

Il video, diretto da Olmo Parenti e prodotto da Borotalco.tv, è stato girato sulle spiagge di Rimini. Potete vederlo qui sotto.





Tra le attività in programma per il rapper, quest’estate, non c’è solo questo singolo ma anche un evento benefico: Love MI, festival gratuito che si terrà il 28 giugno in Piazza Duomo a Milano (informazioni a questo link). Al concertone è abbinata una raccolta fondi via sms a favore di Fondazione TOG, centro di riabilitazione per bambini affetti da patologie neurologiche complesse che sta lavorando all’apertura di una nuova sede milanese in Viale Jenner.

«Abito lì dove si farà la struttura», dice J-Ax, a lavoro con Fedez su questo progetto. «Questo è il tipo di gentrificazione e rebranding di cui ha bisogno Milano».