Fedez su Instagram: «Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dei social»

Una story su Instagram e un pugno di parole per avvisare i follower che si prenderà una pausa dai social. Ecco le parole pubblicate da Fedez: «Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dei social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto».

Una frase che arriva dopo settimane in cui i Ferragnez sono stati al centro di molte polemiche. La presunta crisi, di cui vociferano i giornali di gossip, l’episodio con Rosa Chemical a Sanremo ma pure i problemi di salute di lui, apparso in difficoltà durante alcune occasioni pubbliche.