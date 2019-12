Fedez: «Rischio la sclerosi multipla, ma sto bene»

Durante un’intervista rilasciata a Peter Gomez che sarà trasmessa stasera sul Nove per il programma La Confessione, Fedez ha rivelato una notizia choc: «Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielizzazione’ nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. La demielizzazione avviene quando hai la sclerosi multipla. Se ti trovano questa cosa, devi stare sotto controllo, perché può essere — come può non essere — che si trasformi in sclerosi. È il motivo per cui ho intrapreso un percorso per migliorare e scegliere le mie battaglie», ha detto il rapper.

«Cosa farà in futuro?», ha poi chiesto Gomez. «Eh, bella domanda», ha risposto Fedez. «È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità». Il racconto del rapper non poteva che scatenare la reazione preoccupata dei fa, rassicurati da Fedez via Instagram. «Sentivo il bisogno di tirare fuori un po’ di cose accadute nell’ultimo anno per chiudere un cerchio e guardare avanti», ha scritto. «Ho visto che sono già usciti tanti articoli alcuni con dei titoli molto allarmanti. Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista) sto bene. Vi chiedo di guardare l’intervista completa. Quello che dico non si riesce a riassumere in un titolo. Ribadisco che sto bene».