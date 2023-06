Fedez-Morgan di nuovo assieme a X Factor: «Spero non arrivi in ritardo», «Sfidami sulla competenza musicale»

Prime dichiarazioni non istituzionali da giudici di X Factor e primo botta e risposta. Sono passati nove anni, ma sembra ieri, visto il clima che si è già creato tra Fedez e Morgan. Il primo, a margine della presentazione di Love MI 2023, ha commentato ieri il ritorno del cantautore nella giuria spiegando al Corriere della Sera di non essere tanto preoccupato dal ritorno del collega, quanto di un’altra consuetudine, a suo dire, del musicista: «Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corriere della Sera (@corriere)

Oggi Morgan gli ha risposto via social. Scrive un post su Instagam: «Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?».