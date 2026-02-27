Fedez & Masini primi nella classifica dei singoli

Dodici posizioni su 20 della classifica ufficiale dei singoli sono occupate da canzoni di Sanremo 2026, con Male necessario di Fedez & Masini al primo posto. Nel 2025 i pezzi del Festival erano 14 tra i primi 20.

Ai primi posti della Top of The Music, la prima diffusa da FIMI da quando martedì è iniziato il Festival, dietro alla coppia di Male necessario ci sono rispettivamente Ditonellapiaga, Sayf, Nayt, Samurai Jay, Serena Brancale, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Arisa. L’unica canzone a non essere presente nella Top 100 è Opera di Patty Pravo.

Uno delle componenti della Top of the Music di FIMI sono gli ascolti in streaming su Spotify. Rispetto al 2025 c’è stato un calo evidente degli stream dei pezzi di Sanremo sulla piattaforma: -33%. Non segnala necessariamente un calo altrettanto drammatico di interesse per le canzoni di quest’anno rispetto a quelle dell’anno scorso essendo quasi in linea con un calo generale della top 200 di Spotify del 26%.

Sempre su Spotify, il pezzo di Fedez e Masini ha totalizzato finora 1.877.00 stream, quello di Sayf 1.790.000, Ditonellapiaga 1.750.000, Nayt 1.740.000, Samurai Jay 1.725.000, Luchè 1.626.000, Fulminacci 1.575.000, Serena Brancale 1.456.000, Tommaso Paradiso 1.441.000, Arisa 1.359.00, LDA & Aka 7even 1.217.000, Sal Da Vinci 1.189.000, J-Ax 1.128.000, Chiello 1.002.000. Gli altri sono sotto il milione di stream, con Patty Pravo anche qui non sorprendentemente in coda.

Sul fronte degli album, la classifica ufficiciale vede la primo posto sempre Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, al secondo Tutto è possibile di Geolier, al terzo Debí tirar más fotos di Bad Bunny.

Ecco la top 30 dei singoli: