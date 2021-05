Fedez incontra tha Supreme: ascolta ‘No Game Freestyle’

“Tu pensi che io mostri al mondo i miei figli”, rappa Fedez rispondendo a una critica che spesso gli viene mossa, “ma io sto mostrando ai miei figli il mondo”. C’è un passaggio in cui rivendica la propria lucidità e diversità da altri rapper: “il mio vangelo si chiama Barbero / tu con gli occhi spenti, io con gli occhi lucidi / bambola tu dormi in piedi / Barbie… turici”. E ce n’è uno sul rap come game in cui tutti sfidano continuamente tutti: “Non sappiamo più chi siamo in questa gara senza fine a chi piscia più lontano: bravo, sei un campione di urine”. C’è anche un passaggio sulla necessità di reagire alle ingiustizie, con tanto di riferimento alla pedofilia nella Chiesa: “Non concepisco l’individualismo di chi vede un torto e dice non reagisco finché certe cose non ti toccheranno da vicino come un prete a catechismo”.

Sono solo alcuni passaggi di No Game Freestyle che Fedez e tha Supreme hanno lanciato oggi, con la produzione di Young Miles. Il freestyle è anche un modo per festeggiare il decennale del primo album di Fedez Penisola che non c’è. Era previsto anche il lancio di un video girato sul canale Twitch ufficiale di Fedez. Erano già cominciate a circolare in rete le prime immagini oltre a spoiler dell’audio, ma come ha spiegato il cantante su Instagram i legali di GTA ne hanno impedito la pubblicazione. Come se non bastasse, nel pomeriggio di oggi ci sono stati problemi tecnici nel caricamento della traccia audio su YouTube, dov’è ora disponibile.

«Il video era stato montato personalmente da tha Supreme facendosi un sbatti incredibile», ha detto Fedez. «Ha lavorato giorno e notte per tre giorni. Il video era pronto, ma questa mattina gli avvocati di GTA ci hanno detto che non possiamo utilizzare le immagini».

Fedez aveva fatto sentire una parte di No Game Freestyle su Twitch ringraziando tha Supreme perché la collaborazione fra i due – uno il nuovo prodigio del rap, l’altro a tutti gli effetti una pop star – non era scontata: «Lo trovo molto coraggioso da parte sua perché so cosa vuole dire rompere questa cosa di “Fedez nel rap”. E invece è venuta una figata perché so ancora rappare».