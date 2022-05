Fedez ha incontrato uno dei suoi idoli, Mark Hoppus: «La serata più assurda della mia vita»

«È stata la serata più assurda della mia vita». A parlare è Fedez, che su Instagram ha raccontato di aver cenato insieme a uno dei suoi idoli: Mark Hoppus, il bassista dei Blink-182. Insieme a loro le mogli Chiara Ferragni e Skye Everly, e l’attore Giacomo Poretti (che si è presentato come «il batterista dei Blink»).

«Chi mi conosce sa quanto fan del gruppo», ha raccontato Fedez. «Uscire a cena con Mark Hoppus era già un sogno, ma oggi ha assunto un significato diverso. Ci siamo scritti da quando ho scoperto di avere il tumore, anche lui ha avuto un’esperienza simile. Parliamo dal giorno prima della mia operazione, oggi ci siamo visti a cena». Come ricordo della serata, il bassista ha regalato a Fedez una spilla che hanno solo Tom DeLonge e Travis Barker. «Confesso che ho pianto come un bambino», ha detto il rapper, che ha definito Hoppus «una delle persone che mi hanno cresciuto senza saperlo».

Come Fedez, anche Mark Hoppus ha avuto il cancro e ne ha parlato con il suo pubblico. «Ho il cancro. Fa schifo e ho paura, anche se so di essere circondato da medici incredibili e da familiari e amici che mi sostengono in questa battaglia», aveva detto a giugno 2021. Poi, dopo le terapie, a settembre ha annunciato di essere «cancer free».

Lo scorso 22 marzo Fedez è stato ricoverato in ospedale e operato per un tumore neuroendocrino al pancreas. Anche lui ha raccontato come ha vissuto quei momenti su Instagram «Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva della vita».