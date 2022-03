Fedez è stato dimesso dall’ospedale

Questa mattina, Fedez è stato dimesso dall’oìspedale San Raffaele di Milano, dove è stato operato per un tumore endocrino al pancreas.

Il cantante era ricoverato dal 22 marzo nel reparto solventi. «Sto bene», le prime parole dette all’uscita dall’ospedale, con accanto la moglie Chiara Ferragni, che gli ha tenuto compagnia in queste notti di degenza.

Queste le parole nel post pubblicato successivamente su Instagram: «Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva della vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere».

Due giorni dopo l’intervento, il rapper di Rozzano aveva fatto sapere di stare bene e di non vedere l’ora di tornare a casa insieme alla moglie e ai due figli della coppia, Leone e Vittoria. «Oggi è un buon giorno», ha commentato Chiara Ferragni postando un suo selfie su Instagram.

