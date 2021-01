Fedez e Francesca Michielin non saranno esclusi da Sanremo

Nessuna esclusione da Sanremo per Fedez e Francesca Michielin. La notizia è arrivata poco fa: «A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito», spiega la Rai.



Il caso era scoppiato nella serata di ieri, quando sui social aveva iniziato a girare un breve filmato di qualche secondo che Fedez avrebbe pubblicato nelle sue stories (e poi eliminato quasi subito), dove si sentiva un pezzo di Chiamami per nome, il brano che il rapper porta a Sanremo 2021 in coppia con Francesca Michielin. In base al regolamento, i pezzi in gara infatti devono restare inediti fino all’inizio della kermesse. Quindi in rete è partita immediatamente la polemica, con relativa richiesta di «esclusione immediata» da parte del Codacons.



Ma, dopo essersi presa un po’ di tempo per fare le opportune verifiche, la direzione artistica ha concluso che «la durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione».