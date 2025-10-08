 Fedez: «D’ora in avanti parlerò solo tramite la musica e le mie produzioni creative» | Rolling Stone Italia
Fedez: «D’ora in avanti parlerò solo tramite la musica e le mie produzioni creative»

Il rapper ha annunciato di volersi focalizzare solo sul lavoro: «Sto scrivendo molto e ho ritrovato quel brivido per la penna». Il suo messaggio

Fedez al tavolo dei giudici di X Factor

Foto: Sky

Cambiamenti in casa Federico Leonardo Lucia. Con un annuncio sul proprio canale Telegram, Fedez ha raccontato infatti di trovarsi in un grande momento creativo in cui preferisce focalizzarsi su musica e podcast.

«Preferisco scrivervi qui che è più al riparo da pseudo giornalisti cannibali. Grazie per questi due giorni, ho respirato un’atmosfera e delle sensazioni che non provavo da anni. Sto scrivendo molto e ho ritrovato quel brivido per la penna che mi sta riportando a riaccendere una fiamma che forse si era sopita da troppo tempo. Sto per tornare. Non manca tanto e non vedo l’ora di condividere con voi tutto questo», le parole del rapper per i fan dopo le due date al Forum di Milano.

E poi la decisione di cambiare metodo comunicativo, lasciando da parte polemiche e commenti: «Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio».

Un onorevole buon proposito, ma durerà?

